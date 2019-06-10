Полиция использовала газ и дубинки против участников протеста в Гонконге

Акция протеста в Гонконге привела к столкновениям демонстрантов с полицией, сообщают СМИ. В акции приняли участие от 240 тыс. до 1 млн человек.

Поводом для акции протеста стала готовность местных властей наладить сотрудничество с материковым Китаем в вопросе экстрадиции – сейчас соответствующего соглашения между автономией и Пекином нет. Местная оппозиция выступила против выдачи лиц, подозреваемых в нарушении законов, на материк, передает ТАСС со ссылкой на RTHK.

Противники экстрадиции считают, что соглашение станет «смертью автономии» Гонконга, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

More than 1 million people protested in Hong Kong today against a bill that would allow suspected criminals to be sent to mainland China for trial#HongKong #ExtraditionBill pic.twitter.com/VgWEfyEjMR — CNW (@ConflictsW) 9 июня 2019 г.

По оценкам организаторов демонстрации и СМИ, в ней участвует более 1 млн человек, по оценкам полиции – около 240 тыс. человек.

Поначалу акция проходила мирно, но некоторые из участников отказались расходиться после полуночи и попытались прорваться в здание Законодательного совета.

Physical altercations as police pull a demonstrator to the ground after crowds begin to remove metal barriers surrounding the LegCo complex. pic.twitter.com/wVX7bmS0zS — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 9 июня 2019 г.

Полиция использовала перцовый газ и дубинки.

Пострадали несколько журналистов и как минимум один страж порядка. Задержаны семь человек.