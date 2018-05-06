Китай напомнил США о принадлежности Гонконга, Тайваня и Макао

Никакие заявления американской стороны не могут изменить факт китайской принадлежности Гонконга, Макао и Тайваня, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Никакие заявления американской стороны не в состоянии изменить того факта, что в мире существует только один Китай, Тайвань, Гонконг и Макао являются неотъемлемой частью территории Китая», – передает РИА «Новости» текст заявления китайского внешнеполитического ведомства.

Гэн Шуан подчеркнул, что работающие в Китае иностранные авиакомпании должны уважать местные законы и правила, суверенитет и территориальную целостность страны, а также национальные чувства китайского народа.

Ранее Белый дом резко раскритиковал требование китайских властей от иностранных авиакомпаний указывать в информации о рейсах принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао Китайской Народной Республике.

В середине марта власти Китая направили США ноту протеста в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайванем и Вашингтоном в обход Пекина.

Отметим, в феврале 2017 года американский президент Дональд Трамп обещал уважать политику «единого Китая».