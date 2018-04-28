Пекин потребовал от авиакомпаний США указывать Тайвань китайским

Управление гражданской авиации Китая потребовало от американских авиакомпаний United Airlines и American Airlines указывать в информации о рейсах китайскую принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао, сообщает Foreign Policy.

По данным газеты, авиакомпании получили письма, согласно которым авиакомпании должны привести все упоминания об указанных территориях в соответствие с законодательством КНР по борьбе с сепаратизмом, передает РИА «Новости».

В случае отказа авиакомпаний китайские власти намерены обратиться к «соответствующим органам в области кибербезопасности». Под этой формулировкой может иметься в виду блокировка китайских сайтов авиакомпаний.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году. В середине марта власти Китая направили США ноту протеста в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайванем и Вашингтоном в обход Пекина. В феврале 2017 года американский президент Дональд Трамп согласился уважать политику «единого Китая», а уже в июне того же года Китай заявил протест США по поводу планов продавать оружие Тайваню.