Пушков ответил горюющему из-за победы СССР над Гитлером депутату из Латвии

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2 августа, пятница  |  Последнее обновление — 10:42  |  vz.ru
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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Взгляд с другого берега Угры

Сергей Зацаринный, писатель
В России может появиться новый праздник – день освобождения от монголо-татарского ига. Вот только вопрос, освобождались ли мы от него, или оно прошло само собой, а Русское государство тоже возвысилось естественным путем, а не в борьбе. Подробности...

«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Пушков ответил горюющему из-за победы СССР над Гитлером депутату из Латвии

                 2 августа 2019, 10:08
              Фото: Нина Зотина/РИА Новости
              Текст: Дарья Рыночнова

              Версия для печати  •
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              «Эти оценки продиктованы ненавистью к России. Выходит, что оккупация гитлеровским рейхом была бы счастьем для Латвии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова рижского депутата Дайниса Лоциса о том, что победа СССР над нацистской Германией была «несчастьем» для Латвии.

              Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что если бы Латвия «счастливо» жила в составе гитлеровского рейха, у нее не было бы самостоятельной государственности. А в составе Советского союза она была союзной республикой, что затем позволило ей получить независимость от СССР и превратиться в отдельное государство.

              «В составе гитлеровского рейха существование Латвии вообще не предусматривалось. Гитлер был убежден, что это немецкие территории. Было бы полное растворение, Латвия бы так и осталась сельскохозяйственной провинцией. Потому что элементы промышленности в Латвии были созданы с участием, благодаря инвестициям и вкладам стран Советского союза. Она превратилась в современную страну в составе СССР», – сказал Пушков.

              Он также посоветовал рижскому депутату обратиться к истории и статистике.

              «Пусть посмотрит на демографию Латвии и обнаружит, что в советское время население страны росло. А сейчас, когда Латвия «свободная и счастливая», население ее покидает. Это характерно и для Литвы, которая потеряла уже треть своего населения по сравнению с 1991 годом. Это многое говорит о том «счастье», которое испытывают жители после обретения независимости.  Вряд ли Лоцис вообще понимает, какие выводы можно сделать из его заявления», – сказал Пушков.

              По его словам, фашистские настроения до сих пор присутствуют в Латвии.

              «Отсюда и шествия легионеров СС, героизация гитлеровских приспешников, которые убивали евреев в Рижском гетто. И это не находит осуждения, а воспринимается как достойная часть истории Латвии. Во всяком случае, в тех кругах, которые представляет этот депутат», – заключил сенатор.

              Ранее глава фракции партии «Все – Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис заявил, что победа СССР над нацистской Германией была несчастьем для Латвии.

              «К сожалению, не все понимают, что это была за «победа» (СССР над нацистской Германией – прим. ВЗГЛЯД), какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», – заявил Лоцис, сообщает РИА «Новости».

              Партия «Все – Латвии» входит в состав правительства страны и разделяет националистические взгляды. Как заявляет Лоцис, оккупация Латвии СССР длилась с 1940 по 1991 год, правительство страны придерживается аналогичного мнения.

              Россия в корне не согласна с такой позицией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что страны Балтии никогда не были оккупированы СССР. МИД РФ уточняет, что присоединение Прибалтики к Советскому Союзу происходило в соответствии с нормами международного права того времени.

              В марте в Латвии вновь призвали снести памятник Освободителям, монумент в честь советских воинов в Риге ранее неоднократно предлагалось демонтировать.


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