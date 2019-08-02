Пушков ответил горюющему из-за победы СССР над Гитлером депутату из Латвии

«Эти оценки продиктованы ненавистью к России. Выходит, что оккупация гитлеровским рейхом была бы счастьем для Латвии», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова рижского депутата Дайниса Лоциса о том, что победа СССР над нацистской Германией была «несчастьем» для Латвии.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что если бы Латвия «счастливо» жила в составе гитлеровского рейха, у нее не было бы самостоятельной государственности. А в составе Советского союза она была союзной республикой, что затем позволило ей получить независимость от СССР и превратиться в отдельное государство.

«В составе гитлеровского рейха существование Латвии вообще не предусматривалось. Гитлер был убежден, что это немецкие территории. Было бы полное растворение, Латвия бы так и осталась сельскохозяйственной провинцией. Потому что элементы промышленности в Латвии были созданы с участием, благодаря инвестициям и вкладам стран Советского союза. Она превратилась в современную страну в составе СССР», – сказал Пушков.

Он также посоветовал рижскому депутату обратиться к истории и статистике.

«Пусть посмотрит на демографию Латвии и обнаружит, что в советское время население страны росло. А сейчас, когда Латвия «свободная и счастливая», население ее покидает. Это характерно и для Литвы, которая потеряла уже треть своего населения по сравнению с 1991 годом. Это многое говорит о том «счастье», которое испытывают жители после обретения независимости. Вряд ли Лоцис вообще понимает, какие выводы можно сделать из его заявления», – сказал Пушков.

По его словам, фашистские настроения до сих пор присутствуют в Латвии.

«Отсюда и шествия легионеров СС, героизация гитлеровских приспешников, которые убивали евреев в Рижском гетто. И это не находит осуждения, а воспринимается как достойная часть истории Латвии. Во всяком случае, в тех кругах, которые представляет этот депутат», – заключил сенатор.

Ранее глава фракции партии «Все – Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис заявил, что победа СССР над нацистской Германией была несчастьем для Латвии.

«К сожалению, не все понимают, что это была за «победа» (СССР над нацистской Германией – прим. ВЗГЛЯД), какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», – заявил Лоцис, сообщает РИА «Новости».

Партия «Все – Латвии» входит в состав правительства страны и разделяет националистические взгляды. Как заявляет Лоцис, оккупация Латвии СССР длилась с 1940 по 1991 год, правительство страны придерживается аналогичного мнения.

Россия в корне не согласна с такой позицией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что страны Балтии никогда не были оккупированы СССР. МИД РФ уточняет, что присоединение Прибалтики к Советскому Союзу происходило в соответствии с нормами международного права того времени.

В марте в Латвии вновь призвали снести памятник Освободителям, монумент в честь советских воинов в Риге ранее неоднократно предлагалось демонтировать.