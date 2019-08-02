Пушков высмеял латвийского генерала за слова о «способной удивить» Россию армии

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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор - остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Взгляд с другого берега Угры

Сергей Зацаринный, писатель
В России может появиться новый праздник – день освобождения от монголо-татарского ига. Вот только вопрос, освобождались ли мы от него, или оно прошло само собой, а Русское государство тоже возвысилось естественным путем, а не в борьбе. Подробности...

«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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Либералы плюс националисты равно новый интернационал

Андрей Бабицкий, журналист
Вовсе не новая Россия является наследницей советской системы, как в этом пытаются убедить окружающих господа либералы. Прочнейшая нить преемственности связывает СССР как раз с ними – сразу по множеству параметров. Подробности...
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    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

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    Сочи атакован гигантскими американскими тараканами

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

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              Пушков высмеял латвийского генерала за слова о «способной удивить» Россию армии

              2 августа 2019, 09:09

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о «способной шокировать» Россию армии.

              «Латвийский генерал, вознамерившийся удивить Россию силой армии Латвии, просто смешон», – написал Пушков на своей странице в Twitter.

              «Россия не будет нападать на Латвию – не потому, что у Латвии сильная армия, а потому, что это нонсенс. Он может спокойно уходить в отставку, так нас и не удивив. Такой радости мы ему не доставим», – добавил сенатор.

              Ранее Лейиньш заявил, что Москва якобы считает Латвию ничтожной в военном плане. Он заявил, что ему бы хотелось, чтобы российские власти продолжали так думать, поскольку в этом «заключается сила» прибалтийской республики. Латвийский генерал выразил уверенность, что военная мощь Латвии теперь настолько велика, что «шокирует Россию и других потенциальных противников».

              Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс ранее заявлял, если власти страны не перестанут пугать жителей страны «российской угрозой», прибалтийскую республику ждут негативные последствия.

              Западные политики запугивают граждан так называемой российской угрозой. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, конкретные примеры «российской угрозы» до сих пор не сформулированы. В Кремле предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо.


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