Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о «способной шокировать» Россию армии.

«Латвийский генерал, вознамерившийся удивить Россию силой армии Латвии, просто смешон», – написал Пушков на своей странице в Twitter.

«Россия не будет нападать на Латвию – не потому, что у Латвии сильная армия, а потому, что это нонсенс. Он может спокойно уходить в отставку, так нас и не удивив. Такой радости мы ему не доставим», – добавил сенатор.

Ранее Лейиньш заявил, что Москва якобы считает Латвию ничтожной в военном плане. Он заявил, что ему бы хотелось, чтобы российские власти продолжали так думать, поскольку в этом «заключается сила» прибалтийской республики. Латвийский генерал выразил уверенность, что военная мощь Латвии теперь настолько велика, что «шокирует Россию и других потенциальных противников».

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс ранее заявлял, если власти страны не перестанут пугать жителей страны «российской угрозой», прибалтийскую республику ждут негативные последствия.

Западные политики запугивают граждан так называемой российской угрозой. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, конкретные примеры «российской угрозы» до сих пор не сформулированы. В Кремле предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо.