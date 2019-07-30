В Латвии призвали перестать пугать жителей «российской угрозой»

Если власти Латвии не перестанут пугать жителей страны «российской угрозой», прибалтийскую республику ждут негативные последствия, заявил экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.

«Если мы продолжим пугать наших жителей тем, что «русские идут», а не попытаемся понять, что происходит у соседей, и использовать дипломатию как орудие, чтобы улучшить отношения не только с политической элитой, но и с самим российским народом, то мы проиграем», – сказал он в интервью NRA.

По его словам, с помощью запугивания власти пытаются оправдать повышение военных расходов. Также бывший глава МИД отметил, что это выгодно США, поскольку таким образом Вашингтону есть куда утилизировать устаревшее оружие.

По мнению Юрканса, Латвии следовало бы направить средства из бюджета на более важные для республики цели – образование.

«Бок России мы всегда будем чувствовать, так что лучше, если этот бок будет теплым», – заключил он.

Ранее МИД Латвии принял решение заблокировать принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, увидев в его работе угрозу суверенитету Украины.