Латвия заблокировала российский сайт из-за «угрозы» Украине

МИД Латвии принял решение заблокировать принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, увидев в его работе угрозу суверенитету Украины.

Решение аргументировано тем, что сайт якобы несет в себе угрозу для независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. В настоящее время данный ресурс недоступен в Латвии, передает РИА «Новости».

МИД страны заявил о том, что Baltnews.lv нарушает положение ЕС от 17 марта 2014 года об ограничительных мерах касающихся Украины.

Электронное письмо подписано Илзе Бибером, администратором реестра доменов из отдела сетевых решений NIC.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины напомнил о неукоснительном соблюдении запрета на российские социальные сети в стране, которые заблокированы с мая 2017 года.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция об отмене закона о запрете пользования российскими соцсетями.