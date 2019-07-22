СНБО Украины потребовал соблюдать блокировку российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны Украины напомнил о неукоснительном соблюдении запрета на российские социальные сети в стране, которые заблокированы с мая 2017 года, сообщила пресс-служба СНБО.

После появления в издании «Обозреватель» информации о том, что ряд интернет-провайдеров на Украине открыл доступ к российской соцсети «ВКонтакте», а также сайтам РИА «Новости», ТАСС и НТВ, СНБО выступил с заявлением, передает РИА «Новости».

«Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке», – говорится в заявлении.

Пресс-служба напомнила, что СНБО принимает решения от отмене или применении санкций на основании предложений Верховной рады, президента страны, кабмина, Службы безопасности и Нацбанка. При этом реализацией и мониторингом эффективности санкций занимаются СБУ, кабмин и Нацбанк.

Также пресс-служба СНБО опубликовала обращение Данилюка к кабмину, СБУ и Нацбанку с просьбой соблюдать санкции.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция об отмене закона о запрете пользования российскими соцсетями.