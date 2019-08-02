Россиянам посоветовали заклеивать камеры ноутбуков

Эксперты Роскачества рассказали, что для того, чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно заклеивать камеру и микрофон ноутбука.

«Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества напоминают, что в интернете нет ничего абсолютно безопасного, и поэтому всем, кто выходит в сеть, необходимо знать и соблюдать правила цифровой гигиены. Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там отметили, что подобная мера поможет сохранить приватность.

Эксперты отметили, что мобильные гаджеты постоянно «шпионят» за владельцами – собирают метаданные, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать те или иные продукты.

«Шпионить» за пользователями могут вполне безобидные на первый взгляд приложения, например, мессенджер, который распознает и анализирует речь в своих целях, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам. От этого никуда не скрыться, и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон», – заявили в Роскачестве.

Эксперты посоветовали также ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее и геолокации гаджетов.

Напомним, в начале июня в Роскомнадзоре похвалились повышением «цифровой гигиены» среди россиян.