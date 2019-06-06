В Роскомнадзоре похвалились повышением «цифровой гигиены» среди россиян

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил об успехах в обучении россиян правилам поведения в интернете и защите своих персональных данных от злоумышленников.

Жаров в интервью телеканалу НТВ высказался об уязвимости россиян перед действиями киберпреступников, выманивающих персональные данные, передает ТАСС.

«В интернете надо себя вести по крайней мере так же внимательно, как и на дороге с активным трафиком», – сказал глава ведомства.

Он пояснил, что около двух лет назад Роскомнадзор начал кампанию обучения детей и подростков правилам поведения в сети. Жаров добавил, что в виртуальном пространстве легко столкнуться с реальными вымогателями, которые могут обобрать пользователя.

«Должен с гордостью сказать, что за 2019 год, за 6 месяцев, мы охватили 33 млн детей – огромная цифра. Это практически все учащиеся школ», – отметил Жаров. Он подчеркнул, что ведомство ведет активное сотрудничество с приложениями и сервисами, которыми дети пользуются в школе.

В Центральном, Приволжском и Уральском федеральном округах свыше 60% детей осознают, что «личные данные – это не игрушка, и к ним надо относиться внимательно», сказал глава Роскомнадзора.

Такая же ситуация наблюдается в южных регионах и на Дальнем Востоке, уточнил он.

«Я уверен, что эффекта мы достигнем и цифра в 63% среди всех постепенно будет снижаться в меньшую сторону» – подытожил Жаров.

В апреле в Сбербанке сообщили, что в киберпреступлениях сформировались три отдельных тренда, с которыми нужно бороться по отдельности.