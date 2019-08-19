Подсыпавший крысиный яд в конфеты мужчина задержан в Саратове

Правоохранительные органы Саратова проверяют сообщение о том, что мужчина отравил конфеты в одном из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан.

«По данному факту сотрудниками полиции установлен и доставлен мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием. В настоящее время он передан медикам. Проводится проверка», – рассказала глава пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова РИА «Новости».

В Instagram «ЧП-Саратов» появилось видео, на котором мужчина в капюшоне высыпает что-то из пакета в ячейки с конфетами, в сообщении сказано, что якобы неизвестный насыпал в продукты крысиный яд.

Ранее в Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом, которое, предположительно, было произведено из отравленных крысиным ядом семечек. Позже число пострадавших увеличилось до 11.