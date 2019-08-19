Местные власти опровергли игроманию у школьника-убийцы из Ульяновской области

Власти Ульяновской области, где подросток подозревается в убийстве всей своей семьи, не имеют подтверждений тому, что мальчик страдал игровой зависимостью или конфликтовал с родственниками, заявил глава территориального управления Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона по Базарносызганскому району Александр Расчупкин.

«Нет такого подтверждения, что он страдал игровой зависимостью, что он был игроман какой-то. Он учился очень хорошо, таких подозрений не было», – рассказал Расчупкин ТАСС.

«А что именно игромания была – таких подтверждений у нас нет», – отметил он, уточнив, что летом подросток иногда задерживался за компьютером.

Конфликтов в семье юноши также не было, причины, по которым подросток пошел на преступление, не установлены. «В семье не было никаких конфликтов: ни с мамой, ни с бабушкой - ни с кем. Родители, бабушки души не чаяли ни в нем, ни в тех внуках», – добавил Расчупкин, отметив, что самым странным в деле является то, что повод для убийства отсутствовал.

Он также добавил, что с одноклассниками юноши работают психологи.

В поселке Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток убил свою мать, брата, сестру, дедушку и бабушку, после чего покончил с собой. Позже психиатр предположил, что могло вызвать подобную агрессию у юноши.