Юных баскетболистов России обучат олимпийские чемпионы

Уже более полутора миллионов школьников, которые не являются воспитанниками профессиональных спортивных школ, выходят на баскетбольные площадки в рамках проекта «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». А тренинги и семинары для них проводят олимпийские чемпионы.

«В прошлом сезоне в нашем чемпионате участвовали молодые спортсмены из 68 российских регионов, в этом году планируем уже из 69», – рассказали газете ВЗГЛЯД в Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ». Проект «Школьная баскетбольная лига (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ», президентом и основателем которого является Алексей Фролов, позволяет юным спортсменам-любителям со всей России заниматься баскетболом и участвовать в соревнованиях высокого уровня.

Так, к примеру на едином школьном финале 2018-2019 годов первое место среди юношеских команд занял выступавший в лиге «КЭС-БАСКЕТ» школьный баскетбольный клуб Moscow Grizzlies из столицы, а среди девушек сильнейшей стала команда «Легион 100» из Красноярска, также принимающая участие в чемпионате.

Проект стартовал в 2007 году в Пермском крае при поддержке компании «Т Плюс», поясняют в руководстве ШБЛ. Ежегодно в рамках чемпионата на баскетбольные площадки выходит более 1,5 млн молодых спортсменов – любителей — ребят, которые не являются воспитанниками профессиональных спортивных школ. Добавим, что проект «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019» получил президентский грант в размере 7 млн рублей.

«Речь идет не только о проведении состязания. Мы проводим тренинги и семинары. Один из семинаров проводил главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич, в семинарах и тренингах участвовали известные российские спортсмены», – рассказала газете ВЗГЛЯД представитель Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Любовь Немцова. В частности, в мероприятиях проекта активное участие принимают олимпийские чемпионы: Алжан Жармухамедов, Иван Едешко, Светлана Антипова, Ирина Сумникова, Ирина Минх, Наталья Засульская и многие другие.

Команда проекта проводит семинары не только для молодых спортсменов, но и для учителей физкультуры и тренеров по баскетболу. «В сезоне 2018-2019 каждая школа, которая подала заявку на участие в играх чемпионата, получила комплект профессиональных баскетбольных мячей», – добавила Немцова. Всего школы-участницы чемпионата получили 41 тысячу таких мячей.

Главным призом, за который боролись участники чемпионата в этом году, стала поездка на майский «Финал Четырех» Евролиги в Испании. В финале участвовало сорок мужских и женских команд. А лучшие игроки турнира получили путевки в летние тренировочные лагеря профессиональных баскетбольных клубов.

Как отмечают организаторы чемпионата «КЭС-БАСКЕТ», суперфинал чемпионата ежегодно становится фестивалем не только баскетбола, но и здорового образа жизни и молодёжных субкультур – граффити, стритбола, современных танцев и экстремальных видов спорта.