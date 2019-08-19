Подростка из Патрикеево и убитую им семью решили похоронить на разных кладбищах

Семья, убитая подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, будет похоронена в селе Юрловка Базарносызганского района, а самого подростка захоронят на кладбище в Карсунском районе, сообщила министр демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.

«Отец похоронит сына сегодня на кладбище в Карсунском районе Ульяновской области. Что касается убитой семьи, они будут похоронены завтра на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района, это рядом с селом Патрикеево», – передает ее слова РИА «Новости».

Касимова добавила, что сейчас в Патрикеево работают специалисты министерства. Они оказывают психологическую и организационную помощь родственникам и друзьям погибшей семьи.

Она также рассказала, что мать подростка ранее имела проблемы с алкоголем, однако вылечилась и в последнее время вообще не пила.

«Раньше она выпивала, из-за чего была поставлена на контроль органов соцзащиты. Но после этого она пролечилась, после чего вообще перестала употреблять алкоголь и была снята с контроля», – сказала Касимова.

По ее словам, в последнее время она характеризовалась только положительно, к ней не было никаких нареканий.

«Дети всегда были у нее ухоженные, накормленные, всегда был порядок у нее, вопросов к ней по воспитанию не возникало. Она получала положительные характеристики как от родственников, так и от соседей», – уточнила министр.

В воскресенье в частном доме в селе Патрикеево нашли убитыми пять человек, в том числе двух четырехлетних детей. Также было найдено тело подростка, который, по версии следствия, расправился со своей семьей и покончил с собой. Он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали.

Одноклассница школьника охарактеризовала его «очень тихим, спокойным» подростком. Друг также раскрыл детали последнего разговора с ним. Директор Базарносызганской средней школы № 1 Александр Исачкин рассказал, что подросток был адекватным и общительным и не имел врагов.

В то же время отец юноши заявил, что у подростка была игровая зависимость.