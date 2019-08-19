Стало известно об игровой зависимости убившего семью ульяновского подростка

У школьника, убившего пятерых членов своей семьи в Ульяновской области, была зависимость от компьютерных игр, рассказал отец юноши.

«Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала. <...> Он, по словам его покойной матери, все вот на эти стрелялки переводил», – передает Пятый канал слова отца юноши.

Он добавил, в последний раз встречался с сыном весной и собирался вновь встретиться с ним в конце августа.

В частном доме в селе Патрикеево нашли убитыми пять человек, в том числе двух четырехлетних детей. Позднее было обнаружено тело подростка – родственника убитых. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали.

Одноклассница школьника рассказала, что он «был очень тихий, спокойный», а друг раскрыл детали последнего разговора с подростком.

В воскресенье заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков сообщил, что отец юноши находится в шоковом состоянии.

Напомним, ранее во вторник директор Базарносызганской средней школы № 1 Александр Исачкин рассказал, что подросток, убивший свою семью в Ульяновской области, был адекватным и общительным и не имел врагов.