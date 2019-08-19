Директор ульяновской школы рассказал об убившем семью юноше

Директор Базарносызганской средней школы № 1 Александр Исачкин рассказал, что подросток, убивший свою семью в Ульяновской области и покончивший с собой, был адекватным и общительным и не имел врагов.

«Он был отличником, очень хорошо учился. Он был адекватным ребенком, общительным, он общался ровно со всеми одноклассниками, дружил, врагов у него не было. Он также активно участвовал в общественной жизни школы. Поэтому я в шоке от произошедшего», – передает РИА «Новости» слова Исачкина.

Он также опроверг информацию о том, что подросток злоупотреблял спиртным.

«Некоторые СМИ написали, что он пил. Вы знаете, это вранье, глупости. По ребенку же видно, он всегда был опрятный, аккуратно одетый. Он был технарь, очень увлекался компьютерами», – рассказал Исачкин.

Тем временем в пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области сообщили, что мать покончившего с собой юноши никогда не лишали родительских прав, как об этом писали СМИ.

«Решение о лишении родительских прав в отношении матери подростка никогда не принималось. В целом семья характеризуется как благополучная», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В частном доме в селе Патрикеево нашли убитыми пять человек, в том числе двух четырехлетних детей. Позднее было обнаружено тело подростка – родственника убитых. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали.

Одноклассница школьника рассказала, что он «был очень тихий, спокойный», а друг раскрыл детали последнего разговора с подростком.

Напомним, в воскресенье заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков сообщил, что отец юноши находится в шоковом состоянии.