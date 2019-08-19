Снайпер ДНР опроверг участие российских танков Т-72Б3 в боях под Иловайском

«Я был под Иловайском в 2014 году и российских танков там не видел. Они нас за дураков держат? Просто смешно читать такие нелепости», – заявил газете ВЗГЛЯД сербский доброволец ополчения ДНР Деян Берич (Деки), комментируя заявления британской исследовательской группы о якобы обнаруженных «доказательствах» участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года.

«Вся техника заходила в зону столкновения первой, и если бы там были танки Т-72Б3, как это утверждают англичане, я бы точно их заметил. Но там их и близко не было», – подчеркнул Берич.

Причина таких «вбросов», по его мнению, заключается в том, что британцам нужен новый повод обвинить Россию: «Со Скрипалями не получилось, не получилось с малазийским «Боингом», теперь придумали новый сюжет».

«Если бы российская армия участвовала в боях под Иловайском и это надо было бы скрыть, вряд ли бы русские вошли на танках, которые так сильно отличаются от украинских, – сказал Берич. – В России хватает техники, похожей на ту, которая стояла тогда на вооружении у Украины. И если бы хотели скрыть – использовали бы ее, наверное. Это если логически рассуждать».

«Еще один вопрос: бои под Иловайском произошли в 2014 году. Если у англичан есть спутниковые снимки, доказывающие участие России в конфликте на территории Украины, почему они молчали пять лет? Почему скрывали это столько времени? Просто смешно читать такие нелепости», – заключил Деян Берич.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала из открытых источников «доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года».

В частности, аналитики обнаружили множество спутниковых снимков с якобы российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины, а также с танками Т-72Б3, которые, как заявили в Британии, на тот момент использовались только в вооруженных силах России.

Собранные Forensic Architecture «доказательства участия российских военных в конфликте на Украине» рассчитывают использовать для подкрепления судебных исков украинских боевиков-добровольцев против России.

В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». По данным генпрокуратуры Украины, в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов).

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