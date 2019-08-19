Названа неожиданная причина расправы подростка над своей семьей под Ульяновском

Наталия Ширманова, родственница убитой семьи из села Патрикеево в Ульяновской области, рассказала о причине, которая, по ее мнению, могла подтолкнуть школьника к расправе над близкими.

Ширманова рассказала телеканалу «РЕН ТВ», что мальчика не пригласили на свадьбу тети, хотя взрослые планировали уехать на торжество. По ее словам, подростка собирались оставить с двоюродной сестрой Дашей, чтобы ухаживать за четырехлетними близняшками.

«Взрослые все хотели уехать на свадьбу, а их оставить с детьми. Чтобы отгулять, вечером вернуться и быть с детьми», – сказала женщина, добавив, что детей собирались оставить только на один день, а им ехать на торжество – «категорический запрет».

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



Напомним, в частном доме в селе Патрикеево 16-летний школьник, по предварительной версии, расправился с семьей из пяти человек, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали. Убитыми нашли мать, бабушку и дедушку, а также младшего брата и сестру подростка.