Трамп не захотел расставаться с Пенсом

На выборы 2020 года действующий глава американского государства Дональд Трамп опять пойдет вместе с вице-президентом Майком Пенсом.

Трамп заверил, что не собирается даже «раздумывать» о замене Пенса, которым «очень доволен». Трамп заявил, что тот – «прекрасный вице-президент», передает РИА «Новости».