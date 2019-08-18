Канада обиделась на Британию из-за «Джихадиста Джека»

Оттава разочарована тем, что Лондон лишил паспорта захваченного в Сирии экстремиста Джека Леттса («Джихадиста Джека»), у которого было британо-канадское гражданство, заявил министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл.

Боевика террористической организации «Исламское государство*» поймали курды, он находится сейчас под стражей в Сирии, передает РИА «Новости».

Канадские власти «разочарованы» тем, что Великобритания устранилась от проблемы и решила просто «избавиться от своих обязательств», хотя государствам следует совместно «работать над общей безопасностью».

При этом Оттава не собирается отказываться от своих обязательств. Канада будет «расследовать, арестовывать, выдвигать и доказывать в суде обвинения против любого» канадца-террориста.

В феврале внимание британской общественности привлекла история девушки из Лондона Шамимы Бегум, которая сбежала в Сирию и вышла замуж за боевика ИГ*. В Британии разгорелся спор о том, можно ли впускать ее обратно в страну.