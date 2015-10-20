Террористка из Сирии расколола Британию

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20 февраля, среда  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Куда уходит добытое в России золото

Ажиотажный спрос на золото может быть предвестником кризиса Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
На фоне рекордного в мире спроса на золото Россия сократила экспорт этого драгоценного металла более чем в три раза. Хотя золотодобыча в нашей стране продолжает расти. Куда же уходит добытое золото? Почему вокруг него такой ажиотаж и как желтый металл поможет вернуть в страну деньги олигархов?  Подробности...
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Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам

Год назад Ложкин сделал автопародию на «Великую прекрасную Россию» – с надписями вроде «гостеприимный Кавказ» и «добрейшие англичане»Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС
«Великую прекрасную Россию» снова проверяют на экстремизм. Речь об одноименной картине Васи Ложкина, вокруг которой уже три года кипят судебные страсти. Очередная экспертиза не нашла в ней признаков возбуждения ненависти к какой-либо национальности, но теперь решение должен принять суд. Можно спорить о стиле Ложкина – но не нужно выдумывать экстремизм на пустом месте. Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Террористка из Сирии расколола Британию

Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободуФото: Khalil Ashawi/Reuters
После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехал – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Франция заразилась антисемитизмом

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Движение «желтых жилетов» все дальше уходит от начальных целей протеста и наполняется вечными «революционерами» всех сортов. А также радикалами всех формаций, среди которых на первый план выходят исламисты. Подробности...
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Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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          Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободу   20 февраля 2019, 10:50
          Фото: Khalil Ashawi/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

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          После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехал – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию.

          В свое время европейские правительства не особо препятствовали отъезду радикалов на сирийскую войну. С одной стороны, во время своих «командировок» исламисты не представляют террористической угрозы внутри ЕС. С другой, предполагалось, что их помощь понадобится для свержения Башара Асада и продвижения неоколониальных интересов старых европейских держав на Ближнем Востоке.

          Успешные действия сирийской и российской армий поставили на этих надеждах крест. И теперь тысячи джихадистов, набравшихся боевого опыта, обстрелянных и разозленных, планируют вернуться в Европу.

          Правительства пребывают в панике. Разумеется, им не хотелось бы пускать в свои страны потенциальных террористов. Но воспрепятствовать этому практически невозможно – у большинства есть самые настоящие европейские паспорта.

          Можно было бы арестовывать их на границе, а потом судить. Но какие им можно предъявить обвинения, ведь они сражались против «диктатуры» того самого Асада, которого европейские лидеры открыто призывали свергнуть. К тому же исламские правозащитники неизбежно поднимут шум, обвиняя власти в «исламофобии» и попрании прав человека.

          Образцово-показательный спектакль на эту тему разыгрался в Англии. Четыре года назад пятнадцатилетняя девочка Шамима Бегум вместе с двумя одноклассницами улетела в Турцию. Оттуда девушки перебрались в Сирию, где вышли замуж за боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ*.

          Семьи девушек – религиозные выходцы из Бангладеш, проживающие на севере Лондона – были на связи с беглянками и прекрасно знали, где те находятся. Но вернуть их обратно или обратиться к властям не попытались. В лондонской школе «Академия Бетнам-Грин», где девушки учились, тоже ничего не предприняли.

          Кстати, за два месяца до побега другую ученицу этой школы сняли с международного рейса с кипой экстремистской литературы и планами террористических актов.

          Шамима Бегум (BBC News/youtube.com)
          Шамима Бегум (BBC News/youtube.com)

          За время войны одна подружка Шамимы Бегум пропала, другая была убита. Сама Шамима родила двоих детей, но оба умерли, а муж сдался курдам и исчез. Неделю назад она оказалась в лагере для беженцев на севере Сирии, откуда обратилась к властям Британии с просьбой переправить ее обратно в страну.

          Власти задумались, взяли паузу. А Шамима за это время родила третьего ребенка и теперь выглядит мадонной – юная несчастная девушка с новорожденным на руках, которых почему-то отказываются пускать в Британию, хотя у их матери британское гражданство.

          За последнюю неделю Шамима дала множество интервью. И несколько раз подчеркнула, что ничуть не жалеет о своем бегстве в Сирию.

          «Как вам было в ИГИЛ?» – спрашивает ее журналист Sky News. «О, сначала все было отлично, ну в точности как они показывают в своих видеороликах. Уже потом, когда мы потеряли Ракку, все стало гораздо хуже», – отвечает Шамима.

          «Вы знаете, чем занималось «Исламское государство*»? Там, казни, обезглавливания...» – допытывается корреспондент. «Да, я все это знала, все окей с этим. Я ведь религиозная стала. А по исламу, как я понимаю, все это нормально», – рассказывает несчастная мать-одиночка.

          «Вы не думаете, что все это было ошибкой?» – звучит новый вопрос. «Отчасти, может быть, но я ни о чем не жалею, потому что все это изменило мою личность. Я стала жестче и сильнее. Я нашла мужа – таких мужчин в Британии просто нет. Я родила детей. Это было хорошее время...» – ностальгирует беглянка.

          Журналисты специально спросили Шамиму, как она относится к теракту в Манчестере, где джихадисты убили и искалечили множество подростков. Она ответила, что это было «типа воздаянием» за британские бомбежки в Сирии.

          Ознакомившись с этой историей, общественность Британии пришла в ужас. Петиция за то, чтобы не впускать Шамиму в страну, набрала тысячи голосов.

          Министр внутренних дел Саджид Джавид (кстати, пакистанец по национальности) объявил, что не пустит в страну граждан, «переполненных чувством ненависти». Проблема в том, что, согласно международному законодательству, Британия обязана впустить любого своего гражданина, невзирая на его ненависть.

          Возникает естественный вопрос: почему за все годы сирийской войны британские парламентарии не приняли закона о госизмене, который позволял бы арестовывать джихадистов прямо на границе?

          Тем временем у Шамимы Бегум сформировалась влиятельная группа поддержки. Ее родня в красочных национальных костюмах раздает интервью и требует сочувствия. За возвращение джихадистки выступает скандально известная британская правозащитная организация CAGE, которая регулярно поддерживает террористов. Адвокатом девушки выступил известный юрист Тасним Акунджи – при его поддержке у игиловской «мадонны» появились хорошие шансы на возвращение.

          Акунджи – характерный образчик современного европейского правозащитника. Выходец из богатой бангладешской семьи, он окончил элитную частную школу для мальчиков в Лондоне и получил юридическое образование в университетах Сассекса и Вестминстера. Он является юрисконсультом мечети Восточного Лондона и проживает в викторианском доме в одном из самых дорогих и престижных районов столицы – Айлингтоне.

          В социальных сетях 41-летний Акунджи регулярно публикует фотографии себя в дорогих костюмах на фоне дорогих курортов и в обнимку с дорогими девушками. Но вперемешку с картинками сладкой жизни делает и политические заявления. Спрашивает, например, «не нацистская ли кровь в венах Терезы Мэй?». Или публикует карикатуру на редактора «Шарли Эбдо», убитого террористами. Или защищает Майкла Адеболаджо – нигерийского гражданина Британии, зверски зарезавшего британского военнослужащего Ли Ригби: террориста-де «создали сами спецслужбы, сделав его жизнь просто невыносимой».

          К защите Шамимы Бегум Акунджи подключил левую прессу и правозащитные организации. Он сравнивает свою подзащитную с пострадавшим от шока солдатом Первой мировой войны и заявляет, что к Шамиме относятся хуже, чем к немецким фашистам: те, по крайней мере, получили правосудие в Нюрнберге, а ее пытаются беззаконно лишить всяких прав.

          Эта оскорбительная демагогия находит отклик в сердцах левой тусовки. И вот уже Шамиму с младенцем просят вернуть в страну представители интеллигенции, актеры и раскаявшиеся джихадистки. Они считают, что девушку нужно понять, простить и реабилитировать. Рядовые англичане в корне не согласны, но выхода в СМИ у них нет.

          За этой мыльной оперой с интересом наблюдают в других европейских странах. Дональд Трамп не без злорадства посоветовал европейским правительствам забрать «своих» боевиков из лагеря для военнопленных в Сирии. Правительство Дании уже ответило ему отказом, а правительство Британии настолько поглощено Брекситом, что вообще ни на что не откликается.

          Молчат и другие: французский президент Макрон занимается «желтыми жилетами», немецкая канцлерин Меркель оформляет свой уход из большой политики. А мучающая всех проблема никак не желает рассасываться.

          Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободу. Очевидно, большинство из них поедут из Сирии домой.

          Не нужно уточнять, какую угрозу представляют эти бойцы и сколь разозлены они на европейские власти, которые попытались использовать их в качестве «пушечного мяса» в сирийской гражданской войне. Но юридически безупречных способов ликвидировать эту угрозу у европейцев нет. Что и доказывает парадоксальная история игиловской «мадонны» Шамимы Бегум.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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