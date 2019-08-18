Умер певец Аскер Махмудов

Народный артист Северной Осетии, певец Аскер Махмудов умер в субботу, 17 августа, в Сочи на 73-м году жизни, об этом сообщили в министерстве культуры республики.

Махмудов запомнился слушателям в первую очередь композицией «Город мой Орджоникидзе» и песней «Мадина» на осетинском языке, пишет «Российская газета».

Махмудов успел поработать с Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном и Владимиром Высоцким.

Снимался в музыкальных фильмах «Алан», «Когда поют в Орджоникидзе», «Золотая свадьба». Принимал участие в советских передачах «Шире круг», «Утренняя почта», «С песней по жизни».