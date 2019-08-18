Онищенко оценил идею тестирования работников на алкоголь

Алкогольная зависимость среди россиян высока, заявил бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал инициативу Минздрава о тестировании работников на употребление алкоголя.

«То, что делает Минздрав сегодня, этого требуют нацпроекты. Алкогольная зависимость в нашей стране сегодня очень высокая, мы к 2021 году собираемся снизить ее до 9,1 литра на человека, и к 2024 году довести этот показатель до 8 литров», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Онищенко, 8 литров является критической чертой. Сейчас же Россия находится за этой отметкой, по данным Всемирной организации здравоохранения. «Предложение Минздрава – разумное, оно опирается на международную практику», – заявил Онищенко.

Доктор медицинских наук отметил, что существуют сферы труда, где сотрудников регулярно проверяют на содержание алкоголя в крови.

«Все, что в этом плане делает Минздрав, я категорически одобряю», – подчеркнул он.

Вместе с тем, считает депутат, не следует создавать новое ведомство с большими административными полномочиями в этой сфере.

«Всегда в этих направлениях первично, когда еще нет болезни, но есть проблема, обычно выступал Роспотребнадзор, но сегодня с такой инициативой выступает Минздрав. Вот это мне не понятно», – отметил Онищенко.

Напомним, Минздрав в своей программе «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.