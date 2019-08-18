Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь

Работодателям предлагается проверять сотрудников на употребление алкоголя, говорится в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», представленной Минздравом.

Это позволит уменьшить число «несчастных случаев на производстве», считают в ведомстве. Программа предлагает пользоваться алкотестером.

Также руководству компаний рекомендуют проводить корпоративные мероприятия без алкоголя, передает РИА «Новости».

Напомним, в программе предлагается урезать зарплаты курящим работникам.