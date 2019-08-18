В Норвегии заявили о неспособности противостоять России без НАТО

Норвегия вряд ли сможет что-то предпринять без помощи со стороны Североатлантического альянса в случае конфронтации с Россией, заявил командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен, комментируя крупнейшие со времен холодной войны российские военные учения.

Брюн-Ханссен заявил изданию NRK, что Россия объединила ресурсы Балтийского, Северного и Черноморского флотов, чтобы «попробовать перекрыть НАТО доступ к Балтийскому и Северному морям, а теперь и к Норвежскому морю».

«В ходе этих учений Россия пытается защитить свою территорию и интересы, развернув силы из мощных кораблей, подводных лодок и самолетов так, чтобы не позволить НАТО действовать в этих районах», – приводит его слова ИноТВ.

Брюн-Хансен заявил, что в такой ситуации «союзникам будет очень трудно как-то поддерживать Норвегию». «Это вызов всей нации. Если что-то произойдет, Норвегия окажется не на той стороне линии конфронтации, и ей будет трудно получить помощь, если понадобится», – считает он.

Командующий норвежскими ВС добавил, что российские учения являются сигналом для США и НАТО. «Едва ли Норвегия здесь является конкретной целью, но мы чисто географически находимся в таком районе, что можем быть вовлечены в потенциальную конфронтацию», – добавил Брюн-Хансен.

По его словам, чем ближе Соединенные Штаты подбираются к российской территории и сфере ее интересов, тем больше это будет провоцировать Россию.

Норвегии необходимо самой контролировать военную активность России в соседних районах, подчеркнул он. «Для этого у нас должно быть достаточно мощностей, чтобы выполнять все задачи, которые на нас возлагает НАТО», – сказал Брюн-Хансен.

Ранее американский специалист ВМС Лайл Голдстайн в журнале National Interest писал, что угроза столкновения России и США в Черном море вполне реальна, однако российский флот уничтожит силы НАТО в первые часы конфликта. Он отметил, что Вашингтон продолжает повышать градус напряженности с Москвой, устраивая учения с участием натовских стран и Украины у российских границ.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявляла, что Осло не рассматривает Россию в качестве угрозы своей безопасности.

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