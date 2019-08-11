В США спрогнозировали итог военного столкновения с Россией в Черном море

Угроза столкновения России и США в Черном море вполне реальна, однако российский флот уничтожит силы НАТО в первые часы конфликта, пишет американский специалист ВМС Лайл Голдстайн в журнале National Interest.

Он отметил, что Вашингтон продолжает повышать градус напряженности с Москвой, устраивая учения с участием натовских стран и Украины у российских границ. В частности, в июле прошли маневры Sea Breeze – 2019, в которых приняли участие 19 стран НАТО, приводят «Известия» текст статьи Голдстайна.

«В Вашингтоне опасность подобных маневров в полной мере не осознают. В принципе нетрудно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля НАТО неразорвавшейся миной», – пишет он, имея в виду мины, оставшиеся в море со времен Второй мировой войны.

Он считает, что силы НАТО в Черном море мне будут нести реальной военной ценности, и в первые часы войны Россия их уничтожит. Голдстайн отмечает, что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы – и это хорошо, так как в противном случае их сразу бы российские подлодки, ракетные комплексы, ракетные катера и авиация морского базирования с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Кинжал».

В июле сообщалось, что США планируют модернизировать военно-морские базы Украины на Черном море, что даст возможность принимать больше военных кораблей НАТО.