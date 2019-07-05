США готовят возможность разместить свои корабли «в нескольких милях от Крыма»

США планируют модернизировать военно-морские базы Украины на Черном море, что даст возможность принимать больше военных кораблей НАТО, пишут западные СМИ.

Решение о модернизации было принято из-за возрастающей напряженности между Россией и Украиной в Черном море, передает «Военное обозрение» со ссылкой на Breaking Defencе.

По этим данным, военные корабли после модернизации баз смогут причаливать «в нескольких милях от контролируемого Россией Крыма».

Отмечается, что другие финансируемые США работы ведутся на военно-морской базе в Очакове и Николаеве, менее чем в 100 километрах от Крыма. В них входит укрепление и модернизация пирсов, строительство плавдока, создание зоны безопасности и двух судоремонтных баз.

Решение об ускорении ремонта баз принято после инцидента в Керченском проливе, отмечает издание.

«Учения и поддержка США являются прямым ответом на наращивание Россией военных сил в Крыму», – пояснил американский военный эксперт Майкл Кофман. Он добавил, что новые оперативные центры позволят НАТО и США лучше следить за ситуацией в России и размещать корабли как можно ближе к Крыму.

В ноябре 2018 года обострилась ситуация возле Керченского пролива. Украинская провокация привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. 25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.