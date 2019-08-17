Назвавшаяся «блокадницей» Бузова укрылась от блогеров

Певица и телеведущая Ольга Бузова на фоне скандала, разгоревшегося после того, как она в шутку назвала себя «блокадницей», изменила настройки приватности на своей странице в Instagram.

Теперь доступ к ее странице открыт только для подписчиков. Гости не могут видеть ее фотографии и читать посты.

В настоящее время число подписчиков певицы на данный момент составляет 16,2 млн человек.

Напомним, ранее певица опубликовала в своем Instagram видео, на котором слизывает остатки пищи с тарелки, заявляя при этом: «Ну вкусно мне! Я блокадница!». Жительница блокадного Ленинграда возмутилась высказыванием бывшей участницы «Дома-2», а мать Бузовой оправдала дочь, заявив, что бабушка Ольги пережила блокаду и многие привычки семья певицы переняла у нее.

Сама Бузова извинилась и подчеркнула, что в опубликованном ролике шутила только над собой.

Тем не менее, на фоне скандала Бузову потребовали запретить в Instagram. Отметим, что Бузова является самым популярным инстаблогером России. Сообщалось, что ее доход от одного рекламного поста в этой соцсети может достигать 1 млн рублей.

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