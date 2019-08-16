В Грузии сообщили о самом пострадавшем из-за отсутствия туристов из России бизнесе

«Трудности испытывают в основном маленькие и бюджетные гостиницы на Черном море. Большие убытки понесли арендодатели квартир. Кризиса у больших гостиниц нет», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. Так он прокомментировал сообщения о масштабных потерях грузинской туриндустрии.

«Порядка 80% российских туристов останавливались в бюджетных гостиницах и на квартирах. Они предпочитают не тратиться на гостиницы, а тратить деньги в ресторанах, покупают сувениры. Пострадал этот сектор. Российские туристы очень любили ходить в погреба, такие домашние хозяйства, где они покупали вина», – глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

При этом он заявил, что количество туристов в Грузии не падает – рост составил в июле 1%. «Но конечно, стало меньше туристов из России. Изначально рост туризма ожидался примерно 9-10%», – добавил в то же время Алавердашвили.

Добавим, что официальные данные национальной администрации туризма Грузии расходятся со словами собеседника. В начале недели это ведомство опубликовало статистику за июль, из которой следует: россияне осуществили около 160 тысяч визитов в республику, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Нацбанка Грузии, в этом месяце доходы республики от туризма снизились на 13,3% по сравнению с июнем 2018-го, передал в пятницу корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также в пятницу владельцы малых и средних гостиниц в курортном городке Кобулети (Аджария) провели акцию протеста, призвав власти возместить им материальный ущерб, нанесенный отсутствием туристов из России. Митингов, подобных тем, что прошли в Кобулети, не было в более крупных туристических Грузии – ни в аджарской столице Батуми, ни в Тбилиси. Но, похоже, что туристический бизнес республики (особенно малый бизнес) действительно переживает серьезные проблемы, что признают и власти. На этой неделе министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава предложила тем, кто не верит в масштабы потерь от сокращения туристического потока из России, самим отправиться в Аджарию и увидеть трудности малого бизнеса.

Напомним, что на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси 20 июня Россия ввела ограничения в ависообщении и туризме.

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