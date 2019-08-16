В Тюмени сотрудники полиции и Росгвардии спасли человека из огня

В Тюмени сотрудники Росгвардии и полиции спасли из пожара человека, потерявшего сознание в горящем доме.

Инцидент произошел в ночное время на улице Полевой, говорится на сайте ведомства. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии увидели задымление у частного дома и остановились осмотреть строение.

«На месте уже находился участковый уполномоченный полиции, совместными усилиями сотрудники Росгвардии и полиции выбили входную дверь и вошли в горящий дом. Из-за сильного задымления было сложно разглядеть, что происходит внутри, и приходилось передвигаться на ощупь, в комнате на полу был замечен мужчина, находящийся без сознания. Не раздумывая, старший лейтенант Игорь Марянин совместно с участковым Георгием Эргемлидзе вынесли гражданина на улицу и разместили его в патрульном автомобиле до прибытия скорой помощи», – говорится в сообщении.

После этого правоохранители принялись будить жильцов соседних домов, чтобы граждане успели покинуть их. Никто из жителей окрестных домов не пострадал, на место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.