Командир севшего в поле под Жуковским самолета рассказал о птицах

Командир Airbus A321, совершившего аварийную посадку в поле возле Жуковского, Дамир Юсупов заявил, что у аэропорта Жуковский нет характерной проблемы с птицами.

«Птицы – такое явление, что они то есть, то нет. Нельзя сказать, что они постоянно», – приводит РИА «Новости» ответ Юсупова на вопрос журналистов, замечал ли он раньше проблему с птицами в Жуковском.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД