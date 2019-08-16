СБУ обвинила Россию в «терроризировании рыбаков» в Азовском море

В службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России якобы незаконно задерживают украинских моряков в Азовском море.

По мнению украинского ведомства, ФСБ задерживает граждан Украины, которые рыбачат в Азовском море, а затем путем «угроз и шантажа» добиваются ложных показаний о браконьерстве, сообщается на сайте СБУ.

Все это якобы сопровождается информационными кампаниями в СМИ, которые должны «подорвать имидж Украины».

В качестве примера СБУ привела прошлогоднее задержание двух украинских рыбаков недалеко от Бердянска. После отказа признать вину в браконьерстве, рыбакам якобы пригрозили переквалифицировать дело в шпионаж против России.

«Такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер», – отметили в СБУ.

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у трибунала нет соответствующей юрисдикции.