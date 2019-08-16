Самолет вернулся во Внуково из-за попавшей в лобовое стекло птицы

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» рейсом из Москвы в Уфу вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Стекло целое. Посадка благополучная», – передает РИА «Новости» сообщение представителя «ЮТэйр».

Уточняется, что авиакомпания сейчас меняет самолет, вылет в Уфу запланирован на 15.30.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

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Им просто повезло



Напомним, 15 августа в оба двигателя самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. Всего на борту самолета находились более 230 человек, пострадали 74 человека.

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