Стало известно, как экипаж A321 из Жуковского отрабатывал посадку на поле

Экипаж A321, совершившего аварийную посадку на поле у Жуковского, каждые полгода проходил ситуацию с отказом обоих двигателей и посадку на поле на полнопилотажном летном тренажере Airbus A320, об этом сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Летчики на тренировках оттачивают действия в случае отказа двух двигателей, когда самолет просто превращается в планер. В такой ситуации, по словам пилотов, необходимо незамедлительно искать место для посадки – это может быть близлежащее поле или водная гладь. Во время тренировочного процесса пилоты отрабатывают исключительно аварийные ситуации. Отказ выпуска закрылков и предкрылков, шасси, разгерметизация, пожар, полет в неблагоприятных погодных условиях, в частности, попадание в облако пепла в радиусе извержения вулкана», – пояснили в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС.

Там отметили, что тренажер имеет систему визуализации со всеми аэропортами, куда летают самолеты компании.

«При трудоустройстве в «Уральские авиалинии» пилоты должны налетать на тренажере 32 часа. Прежде чем зайти в симулятор, пилот-инструктор проверяет у обучающихся теоретические знания. Занимаются не только будущие летчики, но и действующие пилоты авиакомпании, они проходят обучение каждые полгода: восемь часов их тренируют инструкторы, два часа длится экзамен», – заключили в пресс-службе.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Самолет А321 столкнулся со стаей чаек при взлете, пилоты были вынуждены совершить посадку на кукурузное поле. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин будут представлены к наградам.