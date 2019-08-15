Западные СМИ написали о российском чуде на кукурузном поле

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Украина создала Газпрому новые проблемы

«Нафтогаз» мешает Газпрому брать кредиты в Люксембурге Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Нафтогаз» выиграл серьезное сражение в суде против России. Суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Ранее Газпром успешно отбивался в судах от арестов своих активов. Что же произошло сейчас и к каким дальнейшим последствиям это приведет? Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Церковные раскольники Украины начали сливаться

Первую украинскую автокефалию защищали и поддерживали петлюровцыФото: Зеленый Фургон, Одесская киностудия
На Украине стало одной церковью меньше. В среду официально прекратила свое существование Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Она влилась в состав самозваной «Православной церкви Украины». УАПЦ появилась еще при Петлюре и всегда противостояла Украинской православной церкви Московского патриархата. А среди ее патриархов был даже ближайший соратник Степана Бандеры. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Россия для Америки остается «поработителем» народов

Андрей Бабицкий, журналист
Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...
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А может, всё-таки повернуть реки?

Антон Крылов, журналист
России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
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Споры вокруг выборов есть и будут

Алена Булгакова, руководитель исполкома движения «Корпус» За чистые выборы»»
Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а если называть вещи своими именами – откровенно провокативных. Подробности...
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    Чем отличились послы США в России

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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

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              Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?

              Западные СМИ написали о российском чуде на кукурузном поле

                 15 августа 2019, 13:41
              Фото: Следственный комитет РФ/Youtube
              Текст: Ольга Никитина

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              Героический пилот благополучно посадил на брюхо пылающий самолет, перевозивший 233 человека, на сельхозугодья после того, как стая птиц попала в оба двигателя во время взлета, пишут британские СМИ об аварийной посадке А321 на поле вблизи аэропорта Жуковский.

              Британская Daily Mail называет произошедшее «чудом на кукурузном поле», подчеркивая, что происшествие не повлекло серьезных травм ни у кого из пассажиров или членов экипажа.

              Издание отмечает, что аварийную посадку под Жуковским уже сравнивают с «Чудом на Гудзоне» в 2009 году, когда пилот Чесли Салленбергер совершил успешную вынужденную посадку пассажирского лайнера на Гудзон после столкновения Airbus A320 с птицами над Нью-Йорком. Тогда все 155 человек на борту самолета были спасены.

              Читатели британской газеты восхитились этой историей, многие хвалят российских пилотов, отмечая, однако, что вряд ли их будут чествовать так же, как Салленбергера.

              Так, пользователь dai2000 подчеркнул, что экипаж самолета отлично контролировал ситуацию, никакой паники среди пассажиров не было. «Интересно, будут ли пилота чествовать, как Салли? Сомневаюсь в этом», – написал он.

              На ваш взгляд

               
              Вы боитесь летать на самолетах?


              Обсуждение: 89 комментариев

              «Блестящий полет», – пишет Clapham Omnibus.

              DaveResnam в свою очередь похвалил пилотов и пошутил, что из аварийно севшего в поле А321 получится отличный сарай.

              Британская газета Sun приводит слова пассажиров лайнера: «Мы рухнули, пилоты – герои, посадили «птичку».

              Издание отмечает, что на борту было около 16 тонн топлива на момент взлета. «Чудо, что пилот смог приземлить самолет, избежать взрыва и не убил всех на борту», – заявил источник Sun.

              «Чудесное спасение в кукурузном поле провозгласили сегодня московской версией «Чуда на Гудзоне», – пишет Sun.

              Guardian, New York Times и Washington Post также сравнили приземление А321 в Московской области с «Чудом на Гудзоне».

              А321 начало трясти сразу после взлета, в салоне мигали лампы, потом заглохли двигатели и через несколько минут произошла жесткая посадка

              Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в четверг из Жуковского в Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили.

              Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.

              В Кремле заявили, что считают героями пилотов, посадивших в подмосковном поле лайнер А321. Власти в кратчайшие сроки выполнят формальности для награждения пилотов, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

                


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