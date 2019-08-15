Лавров вступился за традиционные семейные ценности

Глава МИД Сергей Лавров, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» заявил, что Россия считает одним из своих внешнеполитических приоритетов сохранение традиционного понимания семьи в международном праве.

«Мы отстаиваем традиционные ценности, ценности семьи как в Совете Европы, так и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перед лицом попыток подорвать традиционное понимание семьи, богом данное понимание семьи и навязать неолиберальные подходы, которые разрушают моральные устои любой цивилизации, включая европейскую цивилизацию. Так что здесь я считаю, что наша позиция должна быть нацелена на самое жесткое отстаивание этих ценностей и недопущение внедрения в международно-правовые документы таких понятий, которые были бы двусмысленными в этом отношении», – передает ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД добавил, что это является одним из приоритетов России на международной арене.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя столкновения в Тбилиси организаторов «Недели ЛГБТ» и их противников, заявила, что в стране не должно быть дискриминаций, но не должно быть и «провокаций от любой из сторон».

