Президент Грузии назвала попытки проведения гей-парада «завезенными провокациями»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя столкновения в Тбилиси организаторов «Недели ЛГБТ» и их противников, заявила в субботу, что в стране не должно быть дискриминаций, но не должно быть и «провокаций от любой из сторон», передает корреспондент газе ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этой стране хватит собственных противостояний. Нам не нужны завезенные извне, скопированные новые провокации», – сказала она журналистам.

В ночь на субботу полиция в Тбилиси задержала 28 человек, участников акции против «Недели ЛГБТ», намеченной на 18-25 июня. Противники гей-парада, который должен состояться во вторник, устроили акцию у здания госканцелярии, где также митинговали организаторы международной «Недели ЛГБТ», требуя у властей защиты их прав.

21 задержанный отпущен под подписку, еще семи грозят либо солидные штрафы, либо лишение свободы сроком на 15 суток.

В субботу грузинский бизнесмен миллионер Леван Васадзе, который известен в стране своими консервативными взглядами, объявил, что противники гей-акций соберутся 16 июня, чтобы обсудить, как не допустить проведение «Недели ЛГБТ». Он призвал на эту встречу только мужчин разных национальностей, чтобы совместно защитить традиционные семейные ценности и идеалы. Васадзе подверг резкой критике правительство Грузии и международные организации, аккредитованные в стране посольства, в первую очередь США, за якобы поддержку гей-активистов. По его словам, противников гей-парада не остановит ничего, его участники, как и кордоны полиции, «будут сметены».

Против «Недели ЛГБТ» резко выступила ГПЦ.