Грузинские священники пообещали не допустить гей-парад в Тбилиси

Группа авторитетных грузинских духовников заявила, что приложит все усилия для срыва намеченной на 18-23 июня в Тбилиси «Недели ЛГБТ», в рамках которой планируется проведение гей-парада, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия разделит судьбу Содома и Гоморры, если допустит проведение этой недели», – заявил на специальном брифинге отец Давид (Квливидзе).

По его словам, участие в такой неделе является «смертным грехом» и в будущем обязательно негативно скажется на судьбе всей Грузии.

«Мы в Грузии можем рассчитывать только на Бога, а эти силы хотят нас ввести в противостояние с Всевышним», – сказал отец Давид.

Священники заявили, что «приложат все силы, чтобы не допустить этой недели», и призвали власти помочь им.

Ранее, несмотря на призывы, организаторы «Недели ЛГБТ» заявили, что все равно ее проведут, и предложили силам правопорядка обеспечить их конституционные права на самовыражение.

Ежегодно в Грузии 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, полиции приходится работать в усиленном режиме, чтобы не допускать столкновений между консервативной частью общества с ЛГБТ-активистами.