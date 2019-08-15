Правила техосмотра могут ужесточить в России

Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков могут обязать проверять работоспособность установленных на автомобилях устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы «Автонет».

«Мы начали работать над подготовкой распоряжения правительства, чтобы ввести обязательную проверку работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, уже установленных на автомобилях. Это позволит повысить надежность работы системы экстренного реагирования», – сообщили в пресс-службе.

В НТИ «Автонет» считают необходимым законодательно закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить такую проверку, в том числе предрейсовый контроль. Процедуру проверки устройств уже разработал Сколковский институт науки и технологий, передает РИА «Новости».

Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами ЭРА-ГЛОНАСС вступило в силу первого января 2017 года. Ее в обязательном порядке ставят на новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства, а также импортные авто с пробегом.

В «Автонете» уверены, что работоспособность «тревожных кнопок» обеспечит своевременное доведение сигнала до экстренных служб, которые окажут помощь пострадавшим. Проверку рекомендуется проводить при плановом ТО и предпродажной подготовке авто.

Госсистема ЭРА-ГЛОНАСС введена в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Она создана для обеспечения оперативного получения информации о ДТП и иных происшествиях на автодорогах в России, ее обработки и передачи в экстренные службы.

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