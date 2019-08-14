В Москве проведут День фронтовой собаки

В воскресенье в Музее Победы пройдет День фронтовой собаки, который посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

Участниками праздника станут ведущие российские кинологические службы – Росгвардии, ДОСААФ, ФСО, МВД, Методико-кинологического центра «Красная звезда», «Российского союза спасателей». Мероприятие состоится при поддержке Российского военно-исторического общества, сообщается на сайте РВИО.

Начиная с 14.00, на открытой площадке Музея Победы пройдут показательные выступления служебных собак по фрисби, трейболу, фристайлу. Четвероногие питомцы также продемонстрируют поисковые и защитные навыки.

В программе праздника многочисленные художественные и исторические мастер-классы. В детской зоне юные гости музея смогут поближе познакомиться с собаками во время занятий по канистерапии, а также станут участниками квеста «По следам фронтовой собаки».

На площадке будут действовать полевые кухни, тематические фотозоны, где можно сделать фото с собаками-чемпионами.

Напомним, в 2013 году по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны РВИО установило на территории Музея Победы памятник «Фронтовой собаке» (скульптор – Андрей Коробцов). Торжественная церемония открытия была приурочена к 104-й годовщине создания в России первых кинологических подразделений (21 июня 1909 года).