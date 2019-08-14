В России снова зафиксирована недельная дефляция

На неделе с 6 по 12 августа Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%, с начала года индекс потребительских цен вырос на 2,6%, сообщает ведомство.

«За период с 6 по 12 августа 2019 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала августа он составил 99,9%, с начала года – 102,6%», – говорится в сообщении на сайте Росстата.

Отмечается, что сильнее всего выросли за неделю цены на куриные яйца – на 1,3%, пшено – на 0,8%. Также повысилась на 0,4% стоимость на баранину, мясо кур и рыбу мороженую.

В то же время цены на сахар-песок снизились на 1%, на водку и шоколадные конфеты – на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3%.

Стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.

На прошлой неделе Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в России, а в последнюю неделю июля впервые с сентября 2017 года была зафиксирована недельная дефляция.