В России зафиксирована недельная дефляция

На неделе с 23 по 29 июля впервые с сентября 2017 года Росстат зафиксировал в России дефляцию в 0,1%.

«За период с 23 по 29 июля 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала июля он составил 100,2%, с начала года – 102,7% (для сравнения: за июль 2018 года – 100,3%, с начала года – 102,4%)», – говорится в сообщении Росстата.

За указанную неделю уменьшилась стоимость сахара-песка (на 1,2%), подсолнечного масла (0,3%), полукопченых колбас, сосисок, сарделек, маргарина и гречневой крупы (0,2%). На плодоовощную продукцию цены снизились в среднем на 0,9%. В частности, произошло падение стоимости на огурцы (4%), картофель (3,3%), морковь (3,2%) и лук (2,5%), пишет РИА «Новости».

За ту же неделю подорожали помидоры (1,7%), пшено (0,6%), яйца куриные (0,5%), свинина и мясо курицы (0,4%), мороженая рыба и вермишель (0,3%), консервы мясные, масло сливочное, сметана, творог жирный и рис (0,2%).

Стоимость на автобензин и дизтопливо увеличилась на 0,1%.

В последний раз дефляция в России фиксировалась на неделе с 28 августа по 4 сентября 2017 года. Неделей ранее дефляция составляла 0,2%. Официальный прогноз российского правительства по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.