Эксперт назвал причины снижения числа верующих среди молодежи

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Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...

Лебедь, рак и щука как символы протеста

Алексей Алешковский, сценарист
В любой прекрасной России будущего окажутся свои проблемы и свои недовольные: люди стремятся к идеалам, которым сами соответствовать не в состоянии. Да и идеалы у всех принципиально разные. Подробности...
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«Победа добра» закончится капитуляцией России

Дмитрий Ольшанский, публицист
При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...
Обсуждение: 118 комментариев
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    Почему на Западе боятся российской ракеты «Буревестник»

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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

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          • у меня нет долгов

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              Эксперт назвал причины снижения числа верующих среди молодежи

              14 августа 2019, 15:50

              Текст: Олег Исайченко

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              Российская молодежь придерживается потребительского культа прошлого века, который уже устарел даже на Западе. Так публицист Егор Холмогоров прокомментировал газете ВЗГЛЯД результаты опроса ВЦИОМ, демонстрирующие снижение уровня воцерковленности в молодежной среде.

              «Причины сегодняшнего отношения молодежи к религии кроются в компиляции нескольких разных факторов, – сказал Егор Холмогоров. – Сейчас молодые люди в России достаточно редко задумываются о религиозных вопросах. У нас по-прежнему доминирует характерная для западной парадигмы 20 века чисто потребительская культура, в которой решение духовных вопросов не встает на первое место. Тем более что сегодня мы имеем дело с внешне благополучной, очень сытой молодежью. Она в основном даже не сталкивается с ситуациями, которые нельзя решить при помощи денег».

              «Молодежь, если так можно выразиться, придерживается устаревшего на Западе тренда. Этот тренд еще недавно считался модным и передовым, но он устарел. Если посмотреть на Запад последних трех лет, мы увидим огромный разворот к традиционному фундаментализму, христианству, своим базовым историческим идентичностям и так далее», – поясни собеседник.

              «И это меня тревожит, потому что репутация России, как традиционалистской страны, очень положительно сказывается на нашем внешнем имидже, и на внешней политике. Но теперь эта репутация может быть утрачена из-за того, что у нас начинается, например, храмоборчество или истерики, связанные с якобы не так крестящимся священником. В Европе сейчас все наоборот – откат в сторону все более консервативных тенденций», – считает Холмогоров.

              Но есть и другая сторона, она тоже чисто историческая. «Старшее поколение верующих – это те, кто пришел из советской пустыни в ходе религиозного возрождения 90-х. Для этих людей эта вера – выстраданная. Была огромная пустота, которую резко стало можно заполнить», – отметил публицист.

              «Сейчас православие воспринимается как некая внешняя принадлежность. К большому сожалению, в этом есть вина и церкви тоже. Мы недостаточно занимаемся миссионерством, передачей опыта православия не только как набора неких внешних атрибутов – красивые церкви, священники и так далее, но и как определенного экзистенциального опыта. Огромное количество людей не понимает важной вещи – речь идет не о дизайне, а о внутренней стороне устройства нашего мироздания. И нам нужно разъяснять эту внутреннюю сторону», – продолжает эксперт. 

              «Фактически православие у нас загнали в рамки культурологии, общей толерантности. Обсуждая основы православной культуры, обычно говорится мол, мы вам сейчас расскажем про иконы Рублева, собор Василия Блаженного и все в таком же духе. И ни в коем случае, чтобы никто не заподозрил, что речь может зайти о Законе Божием», – констатировал собеседник.                    

              «Но в таком случае дети и будут это воспринимать как набор сюжетов для картин, а этого не достаточно. Для того, чтобы они смогли определиться в своем религиозном опыте, еще в школе нужно дать им узнать, что вообще есть такая вещь как религиозный опыт. Дети могут его отвергнуть, могут принять христианство, ислам или что-то еще, но они должны осознать, что это действительно имеет значение. К сожалению, у нас в этом вопросе по-прежнему существует остаточный либеральный подход, который в большинстве стран мира уже не востребован абсолютно. Там настроения все более фундаменталистские, в каждой стране по-своему»,  – заключил Холмогоров. 

              Напомним, что согласно итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о приверженности православию заявили 63% респондентов. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (65%), от 45 до 59 лет (65%) и старше 60 лет (74%).

              Реже других относят себя к сторонникам православия представители молодежи от 18 до 24 лет (23%), хотя в группе респондентов от 25 до 34 лет доля сторонников православия выше в 3 раза – 62%.

              Абсолютное большинство сторонников православной веры прошли обряд крещения (86%), из них 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников, а 20% решили встать на путь христианина самостоятельно.

              Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 июля среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

              Ранее в Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий во время обряда крещения несколько раз силой попытался окунуть в купель бившегося в истерике ребенка, несмотря на протесты его матери.

              Фотия отстранили от служения, а сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет». Родители подали заявление в полицию.

              Гатчинская епархия приняла решение отстранить игумена от служения. Также там извинились перед семьей.

              В комиссии Общественной палаты по поддержке семьи газете ВЗГЛЯД сообщили, что действия игумена Фотия могут повлечь за собой юридические последствия.


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