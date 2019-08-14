Эксперт назвал причины снижения числа верующих среди молодежи

Российская молодежь придерживается потребительского культа прошлого века, который уже устарел даже на Западе. Так публицист Егор Холмогоров прокомментировал газете ВЗГЛЯД результаты опроса ВЦИОМ, демонстрирующие снижение уровня воцерковленности в молодежной среде.

«Причины сегодняшнего отношения молодежи к религии кроются в компиляции нескольких разных факторов, – сказал Егор Холмогоров. – Сейчас молодые люди в России достаточно редко задумываются о религиозных вопросах. У нас по-прежнему доминирует характерная для западной парадигмы 20 века чисто потребительская культура, в которой решение духовных вопросов не встает на первое место. Тем более что сегодня мы имеем дело с внешне благополучной, очень сытой молодежью. Она в основном даже не сталкивается с ситуациями, которые нельзя решить при помощи денег».

«Молодежь, если так можно выразиться, придерживается устаревшего на Западе тренда. Этот тренд еще недавно считался модным и передовым, но он устарел. Если посмотреть на Запад последних трех лет, мы увидим огромный разворот к традиционному фундаментализму, христианству, своим базовым историческим идентичностям и так далее», – поясни собеседник.

«И это меня тревожит, потому что репутация России, как традиционалистской страны, очень положительно сказывается на нашем внешнем имидже, и на внешней политике. Но теперь эта репутация может быть утрачена из-за того, что у нас начинается, например, храмоборчество или истерики, связанные с якобы не так крестящимся священником. В Европе сейчас все наоборот – откат в сторону все более консервативных тенденций», – считает Холмогоров.

Но есть и другая сторона, она тоже чисто историческая. «Старшее поколение верующих – это те, кто пришел из советской пустыни в ходе религиозного возрождения 90-х. Для этих людей эта вера – выстраданная. Была огромная пустота, которую резко стало можно заполнить», – отметил публицист.

«Сейчас православие воспринимается как некая внешняя принадлежность. К большому сожалению, в этом есть вина и церкви тоже. Мы недостаточно занимаемся миссионерством, передачей опыта православия не только как набора неких внешних атрибутов – красивые церкви, священники и так далее, но и как определенного экзистенциального опыта. Огромное количество людей не понимает важной вещи – речь идет не о дизайне, а о внутренней стороне устройства нашего мироздания. И нам нужно разъяснять эту внутреннюю сторону», – продолжает эксперт.

«Фактически православие у нас загнали в рамки культурологии, общей толерантности. Обсуждая основы православной культуры, обычно говорится мол, мы вам сейчас расскажем про иконы Рублева, собор Василия Блаженного и все в таком же духе. И ни в коем случае, чтобы никто не заподозрил, что речь может зайти о Законе Божием», – констатировал собеседник.

«Но в таком случае дети и будут это воспринимать как набор сюжетов для картин, а этого не достаточно. Для того, чтобы они смогли определиться в своем религиозном опыте, еще в школе нужно дать им узнать, что вообще есть такая вещь как религиозный опыт. Дети могут его отвергнуть, могут принять христианство, ислам или что-то еще, но они должны осознать, что это действительно имеет значение. К сожалению, у нас в этом вопросе по-прежнему существует остаточный либеральный подход, который в большинстве стран мира уже не востребован абсолютно. Там настроения все более фундаменталистские, в каждой стране по-своему», – заключил Холмогоров.

Напомним, что согласно итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о приверженности православию заявили 63% респондентов. Чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (65%), от 45 до 59 лет (65%) и старше 60 лет (74%).

Реже других относят себя к сторонникам православия представители молодежи от 18 до 24 лет (23%), хотя в группе респондентов от 25 до 34 лет доля сторонников православия выше в 3 раза – 62%.

Абсолютное большинство сторонников православной веры прошли обряд крещения (86%), из них 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников, а 20% решили встать на путь христианина самостоятельно.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 июля среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее в Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий во время обряда крещения несколько раз силой попытался окунуть в купель бившегося в истерике ребенка, несмотря на протесты его матери.

Фотия отстранили от служения, а сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет». Родители подали заявление в полицию.

Гатчинская епархия приняла решение отстранить игумена от служения. Также там извинились перед семьей.

В комиссии Общественной палаты по поддержке семьи газете ВЗГЛЯД сообщили, что действия игумена Фотия могут повлечь за собой юридические последствия.