Медведев призвал Роспотребнадзор бороться с хамством в организациях

Роспотребнадзор должен помогать гражданам бороться с хамством и нарушением прав в организациях, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев провел встречу с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, передает РИА «Новости».

Попова сообщила главе правительства, что на девяти пилотных территориях сотрудники ведомства присутствуют в МФЦ и помогают гражданам отстоять свои права и оформить претензии.

Медведев заявил в ответ, что «эту работу надо продолжить».

«Она очень многообразная, подчас сложная, рутинная, но в то же время она абсолютно необходима, даже для того, чтобы правильным образом воспитывать тех, кто такие услуги оказывает. Я имею в виду все организации, которые являются исполнителями услуг, – там тоже хватает и хамства, и очевидных нарушений прав граждан, и просто злоупотреблений самого разного порядка», – подчеркнул премьер.

Попова сообщила также, что в Роспотребнадзор ежегодно поступает более 1 млн обращений. Больше половины связаны с нарушениями в сфере услуг.

При этом больше всего жалоб связано с жилищно-коммунальным хозяйством.

В сфере торговли граждане больше всего жалуются на качество, а также на цены, которые могут быть разными в торговом зале и на кассе.

Она сообщила также, что в отраслях, где растет количество предлагаемых услуг, таких как транспорт, медицина и образование, растет и количество жалоб.

Медведев отметил, что такие изменения естественны, так как появилось большее разнообразие – финансовые услуги, транспортные, включая каршеринг.

Ранее потребителям рассказали, как защититься от навязанных услуг.