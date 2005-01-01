Потребителям рассказали, как защититься от навязанных услуг

«Перечень услуг, которые навязывают клиентам операторы связи, уже стал их «визитной карточкой», – заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, комментируя сообщения об участившихся случаях подключения ненужных пользователям услуг со взиманием платы за них.

В газету ВЗГЛЯД поступили сразу несколько жалоб от абонентов сотовых компаний и интернет-провайдеров об участившихся случаях подключения операторами навязанных услуг, вызывающих увеличение платы за обслуживание. Среди ассортимента подключенного: сервисы интернет-кинотеатров, подписки на платные рассылки, «мелодии вместо гудков» и т. д. Пользователи сетуют на то, что данные опции не подключали и узнавали о них случайно, заметив изменившуюся сумму оплаты.

По словам Егармина, операторы подключают людям бесполезные и невостребованные услуги постоянно.

«Технология очень проста. Обычно человеку присылают СМС: «Мы тебе бесплатно на месяц подключили какую-то услугу, а если тебе будет нужно, то ты ее потом отключи». Человек не обращает внимания на ненужную ему информацию, даже не читает ее до конца, но вскоре наступает «потом» и деньги начинают списываться», – пояснил собеседник.

Когда человек понимает, что средства исчезли, и начинает разбираться почему, ему отвечают: мы тебя предупреждали.

«Надо активнее контролировать рассылку операторов, хотя это и абсурдно – наша жизнь не создана для того, чтобы бесконечно сидеть в личных кабинетах», – заметил он.

Егармин пояснил: законодательно пользователь должен любую услугу запросить сам, а то, что он просто не отреагировал на какое-то ненужное ему предложение, совершенно не означает, что он с ним согласен.

Чтобы гарантированно обезопасить себя от подобного мошенничества, Егармин посоветовал один раз уделить внимание договору услуг поставки связи и внимательно его изучить.

«Мелким шрифтом там обычно написано: «мы в формате эксперимента будем вам что-то предоставлять». Надо не полениться и заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, отправить директору компании заявление о том, что вы не хотите подключать никакие услуги кроме тех, которые купили, а если они вам потребуются, то вы самостоятельно об этом попросите компанию», – рассказал Егармин.

«Если после этого вам что-то подключат, можно будет сослаться на то, что это произошло против вашей воли, и потребовать вернуть деньги. Вариантов их не отдать у оператора просто не будет», – заверил эксперт.

«Понятно, что сумма переплат, которые вы сейчас получаете, небольшая, но на это и расчет: с миру по нитке – голому рубаха», – заметил собеседник.