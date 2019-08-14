Появилось видео конфликта россиянки с командой Дженнифер Лопес

Конфликт команды певицы Дженнифер Лопес и москвички Алены Ховановой в одном из отелей Санкт-Петербурга попал на камеры видеонаблюдения.

Хованова рассказала РЕН-ТВ, что по возвращению в номер она с другом встретилась с большим количеством людей, которые были танцорами, костюмерами и парикмахерами Лопес.

«Весь первый этаж был заполнен этими людьми, а сам ресепшен отеля находился на втором этаже, что затрудняло любое передвижение. Мы спросили, можем ли как-то подняться к своему номеру, однако нам ответили в грубой форме», – пояснила жительница столицы.

В видео запечатлен момент с разговором Ховановой и мужчиной из команды Лопес у лифта.

По словам россиянки, представители певицы сказали ей, чтобы та поднималась по лестнице, якобы это будет полезно для ее здоровья. По словам Ховановой, участники труппы артистки шутили над ней, оскорбляли и показывали пальцем.

«После попытки сесть во второй лифт, подбежал один чернокожий парень, примерно 180 сантиметров ростом, и перекрыл нам проход рукой, говоря оскорбления в нашу сторону и указывая на лестницу. Тут же его подхватила компаньонка, смеясь на весь холл и тыкая в меня пальцем, тишина была давно нарушена мелкими перепалками и склоками на своем языке в нашу сторону», – пояснила Хованова.