Вулкан Карымский выбросил столб пепла на 4,5 км на Камчатке

Карымский вулкан в Елизовском районе Камчатского края выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километров, сообщила группа наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

«В среду днем по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 4,5 тыс. метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 5 километров в восточном направлении от вулкана», – передает РИА «Новости» сообщение ученых.

В региональном главке МЧС сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах Камчатки не зарегистрировано.

Напомним, в этом году это уже не первый выброс пепла Карымского вулкана, до этого он выбрасывал пепел 9 марта на высоту до трех километров и 31 марта на высоту 2,3 километра.