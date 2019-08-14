Требовавший посадить Порошенко миллиардер из США прибыл на Украину

Американский миллиардер Сэм Кислин, которому был запрещен въезд на Украину, прибыл в страну, сообщили СМИ.

Как передает «112 Украина», Кислин был заместителем экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который сейчас является адвокатом главы американского государства Дональда Трампа.

В марте Кислин разоблачил коррупционную схему по закупке угля, которую «лично разработал и внедрил» теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко, передает ТАСС.

По словам Кислина, «банда» Порошенко, которая занималась «обворовыванием населения», «вывела в офшоры около 8 млрд долларов». В «банду» входили «генпрокурор, руководитель Службы безопасности, глава Национального антикоррупционного бюро, руководство Совета национальной безопасности и обороны и министры правительства».

Кислин сообщал, что в США расследуют их деятельность. «Банду» обвиняют в «отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств, американской финансовой помощи и кредитов», сказал он. Сам миллиардер выступил в деле в качестве свидетеля.

Он заявил, что «место Порошенко – в тюрьме», и призвал остановить «геноцид» украинцев.

Напомним, сообщалось, что против Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, ГБР подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела. Генпрокурор Украины заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых на Украине фигурирует его имя.

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