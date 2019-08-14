Трамп решил не портить американцам Рождество пошлинами против Китая

Глава американского государства Дональд Трамп связал решение отложить введение пошлин на китайские товары с Рождеством.

Трамп пояснил, что решение связано с «рождественским сезоном» и желанием избежать негативного влияния на финансы покупателей в США, пишет Politico.

При этом президент заявил, что пока никакого негативного влияния не наблюдается, зато США смогли получить с Китая почти 60 млрд долларов.

Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что пошлины фактически оплачивают американские компании, импортирующие товары, а Трамп просто «не хочет быть Гринчем, который украл Рождество».

Напомним, США отложат введение пошлин на некоторые китайские товары до середины декабря.

Кроме того, урезан список подлежащих обложению пошлинами китайских товаров.