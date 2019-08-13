Володин назвал роль Запада в решении Зеленского о гражданстве для россиян

Указ президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства россиянам означает не желание представлять политическое убежище гражданам России, а то, что США и Великобритания решили его ограничить, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам», – цитирует Володина сайт Госдумы

Он заявил, что США выбрали Украину в качестве страны, которая, жертвуя собственной стабильностью, экономикой, создала очаг напряженности в непосредственной близости к России.

«США и Великобритании стали не нужны у себя просители политического убежища из России. Содержать их затратно, через какой то период времени перестают отрабатывать заказ, разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями, одним словом, сплошные проблемы с ними. Это все стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять на Украину», – заявил Володин.

Упрощение процедуры предоставления украинского гражданства россиянам представитель Госдумы назвал популизмом и отметил, что за принятым решением стоит США.

«Очевидно, что за принятыми решениями стоит госдеп США. Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь, отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами», – сказал Володин.

13 августа Зеленский подписал указ, согласно которому для россиян, подвергшихся «политическим преследованием», упрощается процедура получения украинского гражданства. Также эта процедура будет упрощена для иностранцев и лиц без гражданства, которые служили или служат по контракту в вооруженных силах Украины и/или принимали участие в конфликте в Донбассе.

Решение Зеленского о предоставлении гражданства россиянам назвали в Госдуме «нелепицей».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД